光寶總經理邱森斌表示，俄烏戰爭暫時對景氣沒有影響，上半年終端品牌客戶下修訂單空間小，環保成為電子業顯學，邱森斌表示，將ESG與光寶本業結合後所找到的商機就是家用微電網，家用微電網市場領先者為日本，系統整合業者為社區與其中的住家整合傳統發電廠、綠電業者的所需電力，需要大量的微電網產品，而微電網所需的逆變器、轉換器硬體核心技術與現有電動車用相同，儲能產品光寶已經開發成功，預計用兩年時間將微電網用逆變器、轉換器、微電網產品調控軟體發展成熟，以搶攻日本市場，預計2024年可望有營收貢獻。