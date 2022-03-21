光寶總經理邱森斌表示，在董事長宋明峰主導下，光寶有三大變革，打造以人為本的文化，藉由推出員工持股信託讓員工成為光寶家族企業的一份子，並由零組件轉向系統解決方案，以及加強軟體研發、擴大研發支出，短期目標是高毛利的光電、雲端／物聯網電源合計營收超過50％，中期目標則是雲端／物聯網電源、光電營收占比都各自拉高至三成，至於毛利低於平均值的資訊產品，未來營收占比則由目前的超過五成、下降至40％。

邱森斌表示，在宋明峰主導下，第一是打造以人為本的企業文化，宋明峰認為有好的人才才有可能領先競爭對手，宋明峰與經營團隊決定推出員工持股信託制度，除了限額開放員工認股外，光寶也會以一比一的比例提撥，相當於員工可以市價5折認購股票，目前已有八、九成的員工加入這個計畫。

光寶也不再以代工為主，而是提供系統性的解決方案，為了達到這個目標，邱森斌表示，光寶特別著軟體、研發支出，在台南成立軟體研發中心，以開發汽車電子、雲端、5G與AIoT所需軟體為主，目前已有17名研發人員，預計年底將擴增至30位，同時加強光電產品、車用、伺服器電源的研發，往年光寶研發費用占營收比重多在3％左右，去年已經提高至3.71％，今年研發費用占比為4.5％，他規劃用兩、三年的時間將研發費用占比拉高至6％。