遊戲廠商鈊象（3293）21日公告2021年獲利表現，稅後淨利47.34億元，年增38.8％，每股稅後盈餘67.21元，大賺逾6個股本，更大幅優於去年48.48元，寫下歷史新高紀錄。鈊象董事會決議發放50元現金股利，並以盈餘轉增資配發每股10元股票股利，以21日收盤價756元計算，現金殖利率達6.6％。鈊象今年股東會將於6月27日舉行，法說會則將於本週五（3/25）登場，進一步說明營運展望。

鈊象2021年毛利率95.93％、營益率51.51％，與2020年表現持平，本業獲利強勁。鈊象近年營運表現不斷創高，主要是來自於旗下6大網路遊戲穩定營運，包括金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺等，目前穩定營運中。2021年底也推出新手遊《唯舞獨尊》，是結合音樂、養成、收集的社交遊戲，目前先以台灣市場營運為主。「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1,500萬～2,000萬元，且是知名IP，藉由IP力道，將可吸引老玩家回流，為遊戲營收帶來貢獻。

截至2月，鈊象網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為94％及6％，單月營業淨利4.63億元、稅前淨利4.96億元、單月稅前EPS為7.04元。累計今年前2個月營收為19.06億元，年增8.34％。

展望2022年營運，鈊象6大網路遊戲持續穩定營運，商用機台部分，鈊象去年陸續推出「奧特曼系列變身大對決」、「狂野飆車9」等機台，法人預估，今年在全球疫情趨緩下，將有望對鈊象商用機台表現帶來正面影響。

至於美國遊戲授權業務部分，過去鈊象在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成，是近兩年推升鈊象營運成長主要動能。不過，因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭，因此受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。

先前鈊象董事長李柯柱先前表示，2022年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻占到的四成市占率。