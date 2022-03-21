疫情趨緩 六福萬怡酒店4/18回歸 22:332022/03/21 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應防疫旅館量能變化以及國旅市場回升契機，台北六福萬怡酒店將結束防疫旅館營運，並在4/18正式迎接一般旅客，酒店同時也會以美食、在地體驗等內容提供各式住房專案，為城市渡假旅遊再新色彩。 台北六福萬怡酒店並在官網公告飯店住鳥回歸消息，表示台北六福萬怡酒店秉持萬豪國際【衛生清潔承諾】標準，以及高規格全館清消作業，為每位下榻的旅客準備好清潔、安全的酒店環境，期待賓客蒞臨。 疫情趨緩 防疫旅館現退場潮 北京昨增6本土確診 多所大學暫緩返校 #台北六福萬怡酒店 #回歸 #防疫旅館 #並在 #清潔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健保部分負擔預告出爐 小病衝急診多付300元、慢箋第2次起免收 18:082022/03/16 生活 可透視垃圾袋 桃市府4月起試行 18:192022/03/17 生活 2＋3補貼到期 蛋價直接漲2元 04:102022/03/15 生活新聞 隔離鬆綁 防疫旅館住房砍半 04:102022/03/21 產業．科技 倒數15小時見大S！具俊曄隔離10天「首現身」 09:332022/03/19 娛樂 防疫遊覽車國道撞7車 車內居檢民眾均平安抵達防疫旅館 17:382022/03/12 社會 尹素怡回歸韓劇 《太陽的季節》噴母愛 04:102022/03/16 娛樂新聞 美、亞股抗壓 低接搶反彈行情 04:102022/03/14 投資理財 扯！桃園清潔隊員執勤「喝爛醉」撞車 酒測值竟高達0.64 10:372022/03/16 社會 女星消失2年「急動4次手術」險截肢 一查竟是罹患罕見疾病 09:182022/03/15 娛樂 大S被爆等不及見具俊曄直衝飯店？ 背後真相曝光 08:082022/03/15 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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