因應防疫旅館量能變化以及國旅市場回升契機，台北六福萬怡酒店將結束防疫旅館營運，並在4/18正式迎接一般旅客，酒店同時也會以美食、在地體驗等內容提供各式住房專案，為城市渡假旅遊再新色彩。

台北六福萬怡酒店並在官網公告飯店住鳥回歸消息，表示台北六福萬怡酒店秉持萬豪國際【衛生清潔承諾】標準，以及高規格全館清消作業，為每位下榻的旅客準備好清潔、安全的酒店環境，期待賓客蒞臨。