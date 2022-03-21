有名網友一個不注意，就把「請勿停車」卡入輪拱，他還自嘲成為「停車三寶」。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

「馬路三寶，無奇不有」，有網友在臉書分享一圖，他表示因太陶醉在下雨天聽歌的氛圍裡，一個不小心，他的BMW車右前輪拱卡入一塊「請勿停車」告示牌，他自嘲瞬間變成停車三寶；網友一見紛紛表示「這麼硬，那A吃的進去」、「哇！這個教我也不一定會」；但也有網友質疑他是把車停好，在放入請勿停車告示牌。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文並附1圖，他表示太陶醉在下雨天聽歌的氛圍裡，他「驕傲」表是一個不注意瞬間成為停車三寶；圖中可以見一輛BMW，其右前輪驚見「請勿停車」告示牌卡入輪拱內。

圖片一出，網友紛紛留言表示「無敵大三寶」、「這麼硬，那A吃的進去」、「哇！這個教我也不一定會」、「妳怎麼辦到的」、「可以現場拍影片教學一下嗎」、「明顯是個狠角色」、「高手在民間」、「可以在示範一次嗎」、「可以倒帶嗎」、「新式防盜鎖」、「昨晚應該有吃三寶飯」、「厲害！神呀！請教學下」、「這個技術使我想起我的枕邊人」、「人都會有不小心的、下次小心點就好」；不過也有網友質疑他先把車停好，在把「請勿停車」告示牌放入車輪拱內「想問一下這是怎麼開的？還是妳停好自己拿去插？」。