股神巴菲特的投資控股公司柏克夏海瑟威周一宣布，將以每股848美元總額116億美元全現金的方式收購保險業者Alleghany，收購價約較Alleghany過去30日均價溢價約16％，交易案預計今年第四季完成。

Alleghany也是柏克夏海瑟威6年來最大手筆的收購案，2015年柏克夏海瑟威宣布以370億美元（含債務）買下工業巨擘精密鑄件（Precision Castparts）。

柏克夏海瑟威表示，將以每股848.02美元全現金收購Alleghany，交易總金額達116億美元，以去年底的淨值估算，股價淨值比約1.26倍，若按Alleghany過去30天均價，溢價幅度約16％。

Alleghany是一家總部設於紐約的控股公司，旗下多家子公司經營各類型保險業務，包括產物保險、意外險與再保。

柏克夏海瑟威老董暨執行長巴菲特發布聲明指出，「我已關注Alleghany長達60年，柏克夏將會是最適合Alleghany納入的大家庭。」

保險是柏克夏海瑟威的金雞母，旗下已擁有Geico、通用再保（General Re）與其他保險子公司，近幾年也是帶動集團營運成長的主力。

Alleghany執行長布蘭登（Joseph Brandon）之前曾擔任通用再保的執行長，他盛讚此一交易，宣稱收購案對於Alleghany的股東、營運、客戶與員工來說是一項「極佳的交易」，交易價格也展現了公司的品質以及所有員工數十年努力不懈的成果。

收購交易完成後，Alleghany與其子公司將維持獨立運作。

收購案可能讓部份柏克夏海瑟威的股東感到意外，因為巴菲特與其老搭檔副董事長蒙格（Charlie Munger）今年初在給公司股東的年度公開信中才提及，在大宗收購的交易案上，他們沒看到有讓他們「感興趣的標的」。

不過，116億美元對於柏克夏海瑟威而言不算大手筆，畢竟該公司去年底帳上現金部位高達約1,467億美元。