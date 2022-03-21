人妻感嘆「女人何苦為難女人」。（截自爆料公社App匿名公社）

一名人妻上網悲訴，出席飯局時，一名老公十分欣賞的女同事就坐在自己旁邊，卻對她愛理不理、只跟右手邊同事說話，當下第六感覺得「怪怪的」。之後人妻懷孕，對方上演「一哭二鬧三上吊」，原來老公果然與對方有姦情，還說「我要怎麼跟她交待？」，讓人妻傷心直呼：女人何苦為難女人？

一名人妻在在爆料公社App匿名公社發文，表示老公說新同事想看看她，於是出席了一場飯局。一名老公時常讚美專業能力強、人長的清秀又喜歡狗，很有話聊的女同事，就坐在原PO旁邊，但女同事對原PO愛理不理，整頓飯只和右手邊的同事說話，當下原PO第六感覺得怪怪的，不過沒多想。

之後原PO懷孕，該名女同事得知後竟然上演「一哭二鬧三上吊」，要原PO老公給她交代，而讓人心寒的是，原PO老公竟茫然的說「我要怎麼跟她交待？」，就跑去安慰陪伴小三。

更誇張的是，原PO得知那場飯局上好幾個女同事都知兩人姦情，還跑去安慰那名女同事，「那次的飯局那些女人都是在看好戲。真的是讓我體會到人性的陰暗，這些女人為什麼那麼壞？」。

網友看完苦勸：「你有兩條路可以走 孩子就拿掉都不要然後離婚 走向自己的路 第二條 離婚然後孩子生下來 但是第二條路很累很累 我的建議是走第一條」、「我也是勸放棄小孩、放棄婚姻，不然就算小孩出生，妳每次看也都會想到那回憶」、「好好放過一切，重新新的生活吧」、「最大的問題不是那個女人，是這個男人，從第一句就是個很大的問題，什麼叫作他說同事想要看你，就是連他都跟著同事一起看笑話，這種人留著有何用」。