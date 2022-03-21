烏克蘭通訊社(Ukrinform)報導，從2月26日起，就出面協助俄羅斯的車臣共和國部隊經過3個星期戰爭後，不堪損失數百名士兵，已在3月13日陸續返回車臣首都格羅茲尼(Grozny)。

車臣共和國目前的首領拉姆贊•卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)在第2次車臣戰爭倒戈支持俄羅斯，因此他極端擁護普丁。在2月24日烏克蘭戰爭爆發後，他立即表態支持烏克蘭的武裝行動，並且派出上千名部隊進入烏克蘭。

3月13日，親俄羅斯的電視發布了一段卡德羅夫主持的軍事會議影片，報導稱，該影片在「距基輔幾公里」的地下室中拍攝。然而，烏克蘭國家安全局(SBU)否認了該報導，表示有足夠的證據顥示卡德羅夫從未到過烏克蘭。

同時，他的車臣部隊在烏克蘭屢屢遭到痛擊。2月26日，大約450名車臣空降部隊，以空降的方式試圖奪佔基輔附近的安托諾夫機場(Antonov International Airport)，但是沒有成功。這些部隊在空降後，試圖入侵跑道時，就被守軍發現並消滅。

3月4日，約1200名車臣部隊借道白俄羅斯，進入車諾比禁區，也被烏克蘭守軍痛擊，其中北營指揮官圖沙雅夫( Magomed Tushayev)在行動中陣亡，其他部隊退回白俄羅斯 烏克蘭情報局表示，從那以後，車臣部隊就不敢直接參與戰鬥，只是在邊境幾個城鎮進行騷擾，更像是「公關部隊」。製作影片和拍攝照片，幾張他們端著步槍四處走動，或是執行人道援助「照顧平民」。

最後烏克蘭情報局再透露，車臣部隊在3月13日從基輔地區撤離，途經白俄羅斯，然後搭飛機返回車臣。