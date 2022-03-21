俄軍20日再次使用「匕首」極音速飛彈系統轟炸烏克蘭南部的一處燃料庫，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，俄軍在烏南投入極音速飛彈，且不斷圍攻、轟炸馬立波（Mariupol），可能是即將在烏南發動總攻，且若馬立波被俄軍奪下會有非常大的象徵意義。

郭正亮21日在中天政論節目《正常發揮》中表示，俄羅斯在2月初將可以攜帶「匕首」極音速飛彈的米格31移防到加里寧格勒，並且進行過一次試射，「意思就是說，我移到這裡，你自己看著辦」。若以該型飛彈2000公里的射程為半徑，其打擊可以覆蓋整個歐洲。

郭正亮指出，這次從黑海發射飛彈，就是敲山震虎，意即俄軍在很多地方都有部署該型飛彈。對於俄軍同時也在進攻馬立波，郭正亮認為俄軍即將在烏南發起總攻，「我覺得他即將對烏南發動總攻」。且根據外媒報導，馬立波被轟炸的滿目瘡痍，俄軍可能要把此地當成他們要當做奪取的第一個重要城市，這裡人不多但有象徵性，因為這裡烏軍最頑強抵抗。

郭正亮分析，俄軍拿下馬立波後便能騰出兵力增援其他地區。戰術上來說也可能成為第一張骨牌，俄軍可能從這裡開始， 陸續佔領烏東城市，因為烏克蘭總統澤倫斯基不理會俄羅斯要求。澤倫斯基不回應克里米亞和烏東兩共和國主權問題，而這有可能是美國不希望烏克蘭去談和，又或者是澤倫斯基還沒擺平內部，不方便做出這種承諾。