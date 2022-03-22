尼爾森拒絕150億美元收購 股價21日盤前暴跌 03:042022/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國行銷研究顧問公司尼爾森20日拒絕一個財團提出約150億美元收購，認為這低估其價值。尼爾森未透露任何公司名字。外傳這是由Elliott Management等私募股權公司組成的財團。尼爾森股價21日盤前暴跌近17％報20.35美元。 大立光股價重返2千元 完全填息 宣布現金減資卻遭倒貨 美隆股價跌停 #尼爾森 #拒絕 #美元收購 #股價 #盤前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港首檔SPAC掛牌股價破發 Aquila全天僅三筆成交 04:102022/03/19 全球財經 愛山林股價躋身「百元俱樂部」直追海悅國際 12:502022/03/18 財經 台灣精銳IPO競拍流標 股價重挫逾5％ 11:322022/03/18 財經 申讓持股股價表現大不同 大魯閣漲停、緯穎破千元 14:032022/03/21 財經 惠特 去年賺逾一股本 04:102022/03/19 證券．權證 16檔董總大買自家股 04:102022/03/21 投資理財 國巨股價重挫 外資護航力道猛 19:412022/03/20 財經 臻鼎 股價站穩百元 04:102022/03/20 證券．權證 台積大漲 市值重返15兆 04:102022/03/18 財經要聞 大陸東方航空客機墜毀 東航股價急殺6％ 波音盤前暴跌 18:002022/03/21 財經 派發2.5元現金股利，殖利率6.4％ 山隆 暫居油電燃汽族群第一 04:102022/03/21 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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