美國行銷研究顧問公司尼爾森20日拒絕一個財團提出約150億美元收購，認為這低估其價值。尼爾森未透露任何公司名字。外傳這是由Elliott Management等私募股權公司組成的財團。尼爾森股價21日盤前暴跌近17％報20.35美元。