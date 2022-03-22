丹楓老師分享AHC淨光無瑕系列新品。（AHC提供）

自亞洲娛樂流行文化由韓流強勢主導以來，韓式保養與皮膚管理也是萬眾矚目的焦點，從KPOP的大勢偶像到熱播韓劇的女神，韓國歐膩吹彈可破的好膚質，一直是台灣許多女孩喜歡效仿的對象。

韓式保養學十多年來日新月異，以面面俱到、專精複雜、甚至多達10種以上的保養步驟聞名。然而因應後疫情時代，消費者安全意識提升，對保養品需求趨近簡單純粹，新韓式極簡保養k-beauty在韓國美妝保養風潮中漸漸發酵，善用研發技術將保養成分回歸簡約天然。

AHC代言人鄭秀晶Krystal從熱門女團時代到韓劇大勢女主角，每次出現的超高顏值與仙女美肌都是時尚潮流指標，最近有新劇曝光的她表示，能在鏡頭前亮到發光的零瑕疵水嫩膚質、淨透光澤，都歸功於AHC全新的「淨光無瑕系列」。

博士級保養達人丹楓老師表示，長期佩戴口罩悶熱不透氣讓皮膚表面菌叢無法維持平衡，原本自在呼吸的肌膚變得易敏泛油、毛孔粗大、角質堆積、膚色暗沉不均，肌膚在相對脆弱的狀態下直接面對夏季日照的強力紫外線與環境因子，不免造成衝擊性傷害。

而健康透亮、膚色均勻是最容易辨別的肌膚健康指標，維持在最佳狀態的肌膚，才能展現自然明亮的淨亮光感，後疫情口罩肌如何快速回復疫情前的狀態，丹楓老師也特別推薦「AHC淨光無瑕系列」。