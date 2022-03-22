3月春暖花開，劍湖山（5701）世界主題樂園2022年不僅推出「劍湖山茶花館」與「飛越恐龍谷」兩個新場域，特別邀請藝術家楊春娥於劍湖山茶花館舉辦「戀戀茶花，蟹蟹有情」螃蟹文物展，向民眾傳達感謝之意；另推出「923就愛劍湖山」之車牌優惠活動，即日起至3月31日，車牌號碼有9、2、3任一碼，車上每人只要299元起。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年是「花現劍湖山」的第二年，劍湖山世界除引進上千株的山茶花，並與耐斯企業強強聯手，打造「劍湖山茶花館」，也特別邀請知名藝術家楊春娥，即日起至9月15日，於劍湖山茶花館內舉辦「戀戀茶花，蟹蟹有情」螃蟹文物展，透過其畢生收藏的螃蟹文物帶給遊客不一樣的感覺，也以「蟹」的諧音「謝」，勉勵大家常懷感恩之心，來劍湖山世界賞花玩設施之餘，也可到「劍湖山茶花館」欣賞螃蟹文物之美。

藝術家楊春娥，目前是台灣高端塑膠成型－原虹企業集團的董事長，榮獲中華民國十大傑出企業家金峰獎，致力投入文化藝術教育產業的發展，也是電影「Bra 太子」獨家出品人。

張華紋表示，楊春娥本身喜歡收藏各式各樣的文物，也希望把畢生收藏的藝術品，分享給更多人觀賞、認識，並讓文物的精神可以持續流傳。楊春娥選擇在此策展，除向大家分享「螃蟹」藝品之美，另一層更重要的意義，則是以「蟹」的諧音「謝」，勉勵大家常懷感謝之心，「蟹蟹有情，謝謝友情」；「戀戀茶花，蟹蟹有情」知足常樂，常懷感恩，感謝陪伴相知相惜的情誼。