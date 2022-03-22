俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普丁（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。

「華爾街日報」 （The Wall Street Journal）報導，美國政府官員聲稱，俄國戰術轉變目的在於迫使烏克蘭接受中立地位和俄國的領土聲索。

俄國軍隊沒能迅速取得對烏克蘭的勝利之後，美國政府高階官員認為，有跡象顯示克里姆林宮正轉向一項新策略，以確保獲取關鍵領土目標，同時爭取籌碼迫使烏克蘭政府接受在俄國和西方之間保持中立。

美國和盟邦先前普遍解讀，普丁的最初目標包括在數天內奪取基輔，以及用親俄政權取代烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的政府，但這些目標都沒能達成。

一位美國高階官員指出，有跡象顯示，由於烏克蘭猛烈抵抗俄國軍隊，逾3個星期的艱苦戰鬥已促使蒲亭調整策略。

這項新評估認為，蒲亭的意圖是迫使基輔當局接受俄國對烏克蘭南部和東部領土的聲索。美國總統拜登政府的一些高階官員也認同這項評估。

俄羅斯在2014年奪取克里米亞和頓巴斯地區後，便尋求在俄國西部和克里米亞半島之間建立「陸地橋樑」，並擴大俄國對頓巴斯地區的控制範圍。

普丁還會持續施展他的軍事壓力，包括打擊烏克蘭城市，並估算這會讓澤倫斯基放棄加入西方世界的希望，且同意烏克蘭中立地位和其他俄國方面的要求。

美國政府官員表示，如果普丁對烏克蘭領土和中立地位的要求被拒絕，預計他會試圖守住俄軍已佔領的地區並持續作戰。另一名美國官員則說：「根據我們的軍事評估，他似乎正在重新採取圍攻戰術。」

目前俄國軍隊面臨巨大挑戰，包括後勤出現問題、精確導引彈藥供應大減及傷亡人數不斷攀升，根據美國方面的估算，其中可能包括多達7000名俄國官兵陣亡。

在烏克蘭馬立波（Mariupol）和其他城市，俄國軍隊已經恢復他們在1999年和2000年第二次車臣戰爭期間在格羅茲尼（Grozny）採取的一些圍攻戰術。

前美國駐烏克蘭大使赫普斯特（John Herbst）認同俄國軍方已經改變戰場上的戰術，但他指出，沒有跡象表明普丁已經退守他的最大要求目標。

赫普斯特指出，普丁同意與烏克蘭談判的主要目的是促使西方國家做出讓步，同時也給俄國公眾留下他對外交抱持開放態度的印象。他還說，和談不是俄國方面的高階官員所主導。

赫普斯特表示：「我認為他展開和談的層次要低得多，因為他意識到戰況並不順利，他仍試圖贏下戰場上的戰爭，但除了他琳琅滿目的目標清單以外，他從未公開背書過任何事情。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110321