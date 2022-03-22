民進黨布局年底縣市長選舉，六都將由黨主席蔡英文徵召，民進黨立委許智傑今爆料，他曾打給桃園市長鄭文燦，強調桃園不能輸，結果鄭文燦掛保證，衛福部長陳時中來選桃園一定會贏。

許智傑今天在廣播節目專訪交通部前部長林佳龍，許智傑說，鄭文燦告訴他，若陳時中去就保證會贏，他也告訴過陳時中，桃園如果能贏就一定要守下來，新北部分可以由立委蘇巧慧參選，在行政院長蘇貞昌很強之下，就可以讓新北市長侯友宜無法到處造勢。另外台北市部分，林佳龍就很適合。

林佳龍認為，他把政治當作社會服務，也當作一生的歷練，走過的路都不會白走，「哪裡需要我，我都會去」，而他歷練過也希望有機會給別人，不然就換個跑道，能服務社會的角色也很多，台中有很多優秀人才，「我會當桶箍」。

許智傑說，他認為最好的布局，應該是陳時中選桃園穩贏、立委蘇巧慧選新北牽制現任市長侯友宜、林佳龍選台北，北北桃選情以「坐一望二搶三」為目標，「陳建仁入黨到底有什麼想法，我不知道」，但他希望林佳龍好好思考。

林佳龍表示，桃園市一定要穩住，讓鄭文燦能再更上一層樓，而北北桃選情也會牽動基隆市與新竹市，基竹這兩市目前也是綠營執政縣市，所以應一併考量北北桃基竹的整體布局，若綠營能展現團結的氣勢，便能打動人民，後續大有可為。