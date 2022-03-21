俄烏戰爭持續延燒，據烏克蘭情報顯示，俄方精英已擬定計畫要毒死俄羅斯總統普丁，並扶植接班人，以恢復和西方的貿易。命理師小孟老師指出，普丁在9月會面臨水逆，若戰爭拖到9月恐會危及生命。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail） 20日報導，俄羅斯國防部情報總局周日在臉書官網上貼文說，「下毒、突然發病、意外——俄羅斯精英考慮除掉普丁的可能性。」

烏克蘭情報說，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）已獲選為接班人。烏克蘭情報聲稱，雖然波特尼科夫在俄軍侵略烏克蘭前，曾負責領導分析當地的人口和戰力，但最近由於普丁責怪下屬，在占領烏克蘭上遭遇困難，兩人因而失和。情報說，普丁認為，波特尼科夫在對烏克蘭的戰爭上發生致命誤判。據說如今波特尼科夫正和國內精英策畫，要除掉普丁。

根據《三立新聞》報導，小孟老師認為，普丁應該盡快結束戰爭，若俄烏之間的戰事持續到9月，屆時普丁的身體狀況會更差，甚至會有生命危險。同時，在俄羅斯內部也會開始出現試圖推翻他的人。

小孟老師進一步指出，天秤座的普丁外表上看起來很堅強、冷靜，但其實內心很脆弱，加上普丁天秤座八宮疾病生死宮天王星落入，天王星將於8月24日加速逆行，天秤座這段時間要多注意容易有不如意的事發生，而天秤座的普丁還要小心身體開始變得健忘、焦慮，導致判斷錯誤讓戰績敗退。