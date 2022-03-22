考試院日前宣布明年起高普考試不再考公文，民進黨立委鄭運鵬今天進一步呼籲考選部，國考應廢考國文，強調「年輕人不應把青春浪費在古文上」，考選部長許舒翔表示，會再討論。國民黨立委賴士葆痛批民進黨要討好年輕人、去中國化，持續在教育亂搞。

考試院會日前通過修正「公務人員特種考試司法人員考試規則」等15種考試規則，明定2023年起15種特種考試不再列考公文。

民進黨立委鄭運鵬今天在立法院司法法制委員會質詢考選部長許舒翔時表示，除了公文，還有一個「食古不化」可以廢掉的就是考國文，現在專技考試大部分已經不考國文，只有特殊的律師、公證人、會計師、中醫師等考試需要列考，把國文列為共同科目，他舉例，原住民特考不考原住民語言卻考國文，有何必要性？質疑「到底現在還有沒有必要？」

他說，不考國文不是他的創建，2008年時考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄與劉武哲等四個人就已提出「廢考國文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費在古文上。」過了14年，到現在都沒有廢除，相當可惜。

對此，許舒翔表示，公文寫作拿掉後，作文短期內還是要保留。主要在測驗題比較會有古文、國學常識題，目前的做法就是增加白話文的部分，「那我們再觀察，再進一步檢討」。

對此，國民黨立委賴士葆痛批民進黨要討好年輕人、去中國化，持續在教育亂搞。近年教改已大幅減少文言文，國文時數也比以前少很多，以致不少人感歎年輕人國語文能力大不如前。