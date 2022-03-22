俄羅斯與烏克蘭的和平談判代表今天進行了一場90分鐘的視訊通話，工作組則持續了一整天的會談。另外，烏國國營核電公司警告，車諾比核電廠輻射有升高的風險。

烏克蘭媒體報導，烏克蘭談判代表、國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示：「今天我們整天都在工作。」

烏克蘭基礎設施部今天表示，烏國在黑海和亞速海的所有港口仍暫時關閉，不准船舶進出。2月24日俄軍入侵烏克蘭後不久，烏國軍方暫停了國內所有港口的商業航運，引發市場擔憂穀物和油籽主要出口商供應中斷。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天則警告，車諾比（Chernobyl）核電廠遭俄軍佔領後，因輻射監測系統和森林消防機構無法正常運作，當地的輻射值恐有升高的風險。

1986年，車諾比核電廠發生世界史上最嚴重的核災事故。俄軍入侵烏克蘭不久，即控制了這座已廢棄的核電廠及周圍地區。

烏克蘭國家核電公司聲明稱，監測電廠周邊森林30公里禁區輻射值的系統，目前無法正常運作。

聲明說：「沒有禁區環境輻射污染現狀的有關數據，就無法對威脅做出適當反應。」聲明還稱，季節性森林火災最常發生在春季和夏季，由於該地區的森林消防機構無法運作，構成了特別的威脅。

聲明說：「禁區內外的輻射值可能顯著惡化，不僅是烏克蘭，也包括其他國家。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，俄軍入侵烏克蘭後，截至3月20日午夜，烏國已有至少2421名平民傷亡，其中925人死亡，1496人受傷。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110321