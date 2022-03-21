「遇到童貞男」，有名輕熟女表示，遇到一位大4歲的「童貞男」，從未交過女朋友，她擔心對方初戀會毀在她手上，而且想到要重新「教導」情侶間相處的「細節」，就覺得累人，她嘆成為對方的第一個女人，並沒有很開心；網友留言表示「有包紅包給他嗎」、「變成妳要的形狀」、「直接上場親自指導」、「可以塑造自己想要」。

一名輕熟女在「匿名公社」發文，她表示今年31歲，遇到大她4歲的男生，但對方向她表示從未交過女朋友，她頓時感到「壓力山大」，很怕對方初戀會毀在她手上，她也表示要重新「教導」情侶間相處的「細節」，想到就累人，她無奈表示，成為對方第一個女人，沒有開心的感覺。

文章一出，網友紛紛留言表示「你有包紅包給他嗎」、「沒交過女友不代表不是老司機」、「在對方感情觀為建立之前，先毀在妳手上也是一件好事」、「可以把他調教成任何妳喜歡的樣子，妳還不滿足嗎」、「不管男女，有『教育』過的，還是比較好」、「先看看傢伙及不及格在考慮這些問題好了」、「交往看看啊！一段時間不適合就找下一位吧」、「試車再說」、「直接上場親自指導，過程雖然累」、「這種的最怕玩不起，甩不掉變恐怖情人」、「這時候就知道老司機的好」、「在現在這個速食愛情的時代，還能遇到童貞男也很厲害」、「遇到的都是大濕兄」、「可以塑造自己想要」、「變成妳要的形狀」。