大陸女星范冰冰2018年因陰陽合約逃稅案而淪劣跡藝人，近期她到南韓爭取演出機會，卻被拍到亂髮憔悴的模樣，遭到毒舌網友的批評。事隔數周，范冰冰昨（20日）在社群媒體上傳一張近照，顏值和身後的背景備受網友熱議。

范冰冰眼見自己在大陸的演藝事業難以翻身，便積極地向外尋求復出機會，今年2月被南韓媒體揭露人在當地客串由姜河那與李裕英主演的JTBC電視劇《Insider》，詮釋的角色未公開，不過已在韓國論壇掀起正負評，還被當地路人拍到在大街上穿著樸素、亂髮失神的落魄模樣，遭網友留言攻擊「根本就像大媽」。

范冰冰這身打扮，遭到網友酸像大媽。（圖／微博）

不過，范冰冰昨（20日）在IG貼出一張個人近照，寫道：「The evening of the Spring Equinox（春分的傍晚）」，畫面中，范冰冰穿著抹茶色針織衫，身體微微靠在欄杆，光線正好灑在她45度角的臉龐，襯托濃眉大眼、高挺鼻樑及櫻桃小嘴，高顏值再度引起網友讚嘆，紛紛留言：「地球球花！！姐姐太美了」、「Beautiful」、「這一回頭，我看到了多少風情」、「好漂亮啊」等，短短一天就有破4.6個讚、400多則留言。

值得注意的是，有眼尖的網友發現范冰冰身處漢江公園，間接透露人至少待在南韓1個月，讓外界期待《Insider》播出後，范冰冰將會以哪種形象露面。