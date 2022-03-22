歐盟國家目前正考慮跟進美國，也對俄羅斯石油採取禁運制裁，加上沙國石油設施上周末遭到攻擊引發市場不安，國際油價周一（21日）跳漲3美元，布蘭特油價再度升破110美元大關。

布蘭特期油周一盤中上漲3.44美元或3.2％漲幅到每桶111.37美元。美國西德州期油也漲3.54美元或3.4％到108.24美元。兩者油價上周五各自收高1.2％與1.7％。

歐盟會員國外交與國防部長周一集會，討論對莫斯科採取進一步制裁，是否實施石油禁運將會在考慮範圍內。

已抵達布魯塞爾準備參加周一會議的立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，討論是否對俄國能源業進行制裁已是不可避免的議題，因為石油是俄國預算的最大營收。

美國總統拜登周四（24日）也將前往布魯塞爾參加北約峰會，並與歐盟及涵蓋日本在內的七大工業國商討如何對莫斯科實行更強硬抵制行動。

歐盟過去三周總共對俄國祭出四輪制裁，像是凍結俄國央行資產等，不過迄今依然無法讓俄國改變持續對烏克蘭進行攻擊的舉動。烏克蘭港口城市馬立波近日遭到俄軍多次猛烈轟炸，並已爆發人道危機，困在該城市的約40萬人目前正面臨斷電、斷水與斷糧等險境。

歐盟周一考慮的第五輪制裁將包括在黑名單上擴大更多俄國寡頭與政壇人士。不過經濟上最困難的決定還是在於是否鎖定俄國石油採取禁運措施，目前美國與英國都已宣布禁止俄國石油進口。

立陶宛在內部分國家正積極推動禁運俄國石油做為下一步抵制行動，不過德國警告現今採取該做法可能還操之過急，因為歐洲目前油價已處在高價。

此外中東也不平靜，親伊朗的葉門青年運動組織上周末針對沙國Yanbu煉油廠進行攻擊，導致該廠煉油產出暫時減少，並加劇油市波動。Yanbu煉油廠是沙烏地阿美石油公司與中國石化的合資企業。