俄烏戰火不僅促使部分大型資產基理人緊急脫售手中俄羅斯投資，連帶也讓他們對於其他新興市場的曝險部位重新進行審視。

過去幾周全球退休基金正忙著處分俄羅斯股票與債券，以避免遭遇更多損失。連帶這波賣壓也擴展到其他新興市場。根據摩根大通資料顯示，今年來新興市場債券已經損失約10％。致於追蹤新興股市的MSCI新興市場指數的回報率在同期間則為負8.7％。

近年來由於美股不斷攀高、美債殖利率跌落歷史低點，導致新興市場成為投資人尋求更高報酬率的新標的。

不過去年來自中國科技和地產的投資出現虧損，加上俄烏爆發戰爭，使得部分投資者開始對新興市場在資產配置扮演的角色有所質疑。

加州教師退休系統董事會主席凱利（Harry Keiley）本月稍早在投資委員會的會議上提到，隨著投資海外市場的風險攀升，新興市場在資產配置所占的比重為何，應該列入考量。

根據MSCI與SP Global指數顯示，到3月17日為止的過去10年，新興股市的年報酬率為3.3％，相較之下全球股市與美國中型企業股票的報酬率各為11.1％與12.1％。

同期間，摩根大通指出，新興債市的年報酬為4％，至於美國高收益債券報酬率為6.1％。

Meketa投資集團股票研究部門聯合負責人川恩（Hayley Tran）認為，新興市場的表現令人失望，不論是獲利成長或報酬率都不如預期。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（El-Erian）認為，受惠於美國聯準會的貨幣政策，使得已開發國家的股債表現都超越了新興市場。另外經濟基本面惡化也是存在新興國家的另一隱憂。

理柏表示，新興債券共同基金繼去年約有40億美元流出後，今年又有73億美元撤離。不過新興股票基金則是去年與今年持續吸引資金流入。分析師解釋，這是疫情爆發時降低該市場部位的投資者，在看好新興市場疫後經濟復甦，又拉高其配置比重。