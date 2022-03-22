大陸東方航空發生墜機空難震驚全球，據一名大陸的民航飛行員在網上發表文章稱，目前從事故已知各種數據狀況判斷，有4大疑點令人費解，分別是：失事航班短時間由高空驟降近8千公尺，幾乎是完全失控狀態；飛機駕駛員未掛出求救信號；按失事時間位置點判斷是剛解除自動駕駛時刻；機齡6.8年很難想像是機件故障問題。目前最迫切的是尋找飛行記錄器，亦即俗稱「黑盒子」，經由主管機關、波音公司與東航共同拆解分析才能解讀事故原因。

從事故已知數據判斷，東航失事航班最後階段幾乎是自由落體般下墜。圖為依據東航失事航班最後飛航數據繪成的3D模擬圖。（圖／推特@SKYWAVESTAR）

東航失事航班航線模擬圖最後階段的下墜角度很陡，幾乎是完全失控狀態。（圖／推特@SKYWAVESTAR）

今天下午大陸東方航空MU5735航班在廣西梧州藤縣附近上空發生空難，該型美國波音公司生產的737-800型客機並非前幾年因改變推力結構造成多次空難爭議的737MAX，而是一款極成熟機型，因此事故的疑點更值得追究。

失事航班短時間由高空驟降近8千公尺，幾乎是完全失控狀態，而且駕駛員未掛出求救信號，令人費解。（圖／推特@nico83et13）

據一名未透露真實姓名的大陸民航飛行員表示，此一機型如果全部是經濟艙可以坐190人左右，如果分商務艙與經濟艙，可以坐160人左右。而這次空難人數為132人，包括9名機組成員與123名乘客。

東航失事航班下墜前的高度數據，從開始下墜至著地只有不到2分鐘時間 。（圖／網路）

從Flight Radar上的航跡圖可以看出，飛機是在14:22時（UTC 06:22）左右出現異常，14:25（UTC 06:25）就沒有任何反應了（UTC 06:00 時間換成北京時間為14:00），從航線與速度看，飛機幾乎是直接掉下來的，並且目前網上看到的消息是飛機都沒有發出國際求救代號「MAYDAY」的呼叫。在國際交通事故中，特別是航空業，發生緊急事件時就是呼叫「MAYDAY」，所有飛機都要為此讓路，優先處理呼叫MAYDAY的飛機，後來這也成為國際上各種行業通用的緊急事故代號。民航飛機都有2個駕駛員，如果MU5735航班沒有發出MAYDAY呼叫，證明飛機一定是一瞬間發生意外，2個駕駛員同時出事才會出現這種情況。

航班失事原因最終需要等民航總局的空難調查報告，目前最重要的找到「黑盒子」，以便進行事故調查。（圖／中新社）

這位民航駕駛表示，1994年發生過一次類似的空難，當時從西安飛廣州的WH2303航班就是空中解體，160人全部遇難。但解體前機艙出現異常情況，機長有處理有報告，然後才突然解體。這次MU5735航班的情況來得更突然，當然具體情況還需要等民航總局的調查報告通報才知道過程，以及是否發出過MAYDAY呼叫。

東航客機失事後，大陸民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，連夜進行搜索。（圖／中新社）

他在文章中表示，根據僅有的資訊做出了2個判斷：1.飛機空中解體的可能性最大，包括機件疲勞、爆炸等情況，因為航跡上飛機基本上是直線掉下來的（網上有在傳山火的那個視頻是假的，那是昨天的山火，與今天的航班無關）；2.飛機升降舵出現故障，機組操控不了而產生意外，如果是這種情況，機組與地面指揮台是有交流的，不至於連MAYDAY都沒叫出來。

東航失事航班墜機現場殘骸非常破碎分散，圖為其中較大的一片機體殘骸。（圖／中新社）

他分析稱，如果是出現升降舵故障而卡死了，飛機就有可能失控並一頭栽下去，但這種故障不至於來不及呼救，而且下降的線條也不至於這麼「直」。至於為什麼覺得可能是升降舵故障引起的，是因為這個航路自己飛過多次，飛機大約會在梧州進入廣東境內時從8000-10000米（3萬英尺）左右開始進入下降階段。而波音相較空中巴士會有較少電腦控制，給駕駛員更多的操控，梧州上空正好就是解除自動巡航準備手動操控開始下降高度的時刻，如果此時出現升降舵機件故障，完全有可能導致這次空難。至於駕駛當中的其它情況，出於對駕駛員的尊重，這位民航駕駛表示「不作猜測」。

至於空難飛機機齡6.8年，正處成熟時期，不是老舊殘弱，發生這麼突然的意外，真是很難想像是機件故障引起的。當然還是那句老話，最終需要等民航總局的空難調查報告。目前最重要的是搜救，並找到「黑盒子」。黑匣子是飛機專用的電子記錄設備之一，分為「駕駛員座艙錄音器」和「飛行資料記錄器」，找到黑盒子後，按慣例將由航空器生產方（波音公司）與航空公司（東航）以及主管機構（大陸民航總局）等共同拆解、分析，然後由民航總局公佈空難調查報告。