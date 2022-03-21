美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在美國大屠殺紀念博物館(USHMM)的周一活動致詞時表示，緬甸政府對羅興亞穆斯林人的壓迫，就是「種族滅絕」。這一聲明必然產生國際世界對緬甸更大的譴責，以及後續可能的法律行動奠定基礎。

美聯社報導，布林肯在演講中說，緬甸軍方針對少數特別民族實施大規模暴行，包括夷平村莊、殺戮、法律不平等，甚至是公然犯罪事件都是很明確的種族滅絕，這是自二戰時期的的猶太人大屠殺以來，美國認定的第8起種族滅絕事件。

布林肯表示，即使全球正在關注在烏克蘭的戰爭，但是其他地方的不人道事件也必須更多的關心。

他說：「是的，我們與烏克蘭人民站在一起，”而且我們也必須與在其他地方遭受暴行的人，同站在一起。」

「同時，我們也在努力制止緬甸軍方的持續暴行，支持緬甸人民努力讓該國重回正軌。」

自2017年8月以來，超過 70萬名羅興亞穆斯林，從緬甸逃到孟加拉的難民營，這是當代最嚴重的難民流亡事件。

人權觀察組織表示，美國和其他有力量的國家，應為主動打擊緬甸軍政府，以伸張正義，對其領導層實施更嚴厲而有效的制裁。