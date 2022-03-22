俄烏戰爭刺激國際油價飆漲，黑色產業跟著應運而生，英國的燃油盜竊案件近來暴增，很多是由幫派主導，有些竊賊還會攻擊司機，搶錢又傷人，令運輸業者苦不堪言。

偷油賊近日在英國格外猖獗，《泰晤士報》報導，官方統計顯示，英國1月的貨物盜竊犯罪案中，燃油盜竊案占比高達38%，當月平均每天發生4起偷油事件，比油價上漲前增加一倍。

英國警方表示，偷油事件絕非小偷小摸行為，而是各地幫派進行有組織、有預謀的集體犯罪。為實現利益最大化，一些幫派甚至專門研究過貨運公司的營運模式。在作案時，不法分子通常會用小刀或鉗子撬開油箱蓋，用油泵與目標車輛的油箱連接，幾分鐘就能把一箱燃油抽光，他們還會偽造車牌、使用衛星定位干擾器逃避追捕。

另有一些不法分子會洗劫司機的隨身財物，甚至襲擊司機。先前有報導指，一名司機察覺異狀後下車查看，卻遭歹徒砍傷腿部。還有傳言說不法分子把催眠氣體放在目標車輛的引擎蓋下，讓它們順著出風口排出，將司機迷暈。大約兩周前，新堡一處貨運倉庫被盜走1.5萬升燃油，損失高達2.5萬英鎊。

法國《巴黎人報》稱，類似犯罪事件近期呈上升趨勢，油箱容量逾500升的大型車最容易成為目標，警方表示這類案件的受害人多半是收入微薄的一般民眾，他們除了損失燃油外，還要自費修理被壞的油箱。