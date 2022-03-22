2019年才加入「中信兄弟」啦啦隊的江瑋琳（粿粿），身材姣好模樣可愛，在《全明星運動會》中擔任紅隊經理，知名度更加提升，事業運大好。時報周刊CTWant曾在2020年獨家直擊她與凱渥男模范姜彥豐兩人互相上演溫馨接送情，戀情曝光，今年二月七日范姜彥豐向粿粿求婚成功，預計五月將登記完成終身大事。不過本刊接獲爆料，指粿粿已懷孕兩個多月，不但因此退出中信啦啦隊，甚至連五月之後的工作都已推掉準備當媽媽了。

范姜彥豐日前在接受媒體專訪時大方曝光兩人的婚期預計是在今年五月左右，不過被問到生子計畫，他結巴表示順其自然，若粿粿不在計畫內懷孕也霸氣表示「那一定生啊」，還說到夢想中的婚禮是像派對一樣的戶外婚禮，只是小倆口今年的工作都非常忙碌，婚禮可能要到2023年才會開始規劃。本刊接獲爆料指27歲的粿粿其實已經懷孕，五月兩人計畫去登記的時間正好懷孕已超過三個月，為了安心養胎，還傳出她五月之後婉拒不少工作，需要蹦蹦跳跳耗費體力的啦啦隊工作自然也只能退出。

粿粿拿了停車單開車門坐進車內。（圖／本刊攝影組）

本以為粿粿要開車返家，沒想到她就把座椅躺了下來熟睡。（圖／本刊攝影組）

在兩人完婚前，粿粿仍是工作滿檔，本刊三月十五日晚上九點多，直擊工作結束的她獨自走回車上，取了車卻遲遲沒有發動，本以為她是在等未婚夫或其他人，上前一看才發現她竟躺在駕駛座上睡著了，直到十一點半，她才醒來驅車離去。不知道是因為外傳懷孕、孕婦總是愛睏，還是先前范姜曾透露粿粿平常非常愛睡覺而且總是叫不醒，才會在路邊一睡就是兩小時。

睡了兩小時後，粿粿開車前往住家附近的便利商店。（圖／本刊攝影組）

粿粿在便利商店買了微波食品與泡麵麵包，食量看來不小。（圖／本刊攝影組）

十一點四十九分，車子開回到她住處附近的便利商店，粿粿下車採買了一盒微波食品、一碗泡麵以及一個麵包，看來纖瘦的她食量卻不小，不過選擇的食物並不算太健康。微波加熱後，她把佐料倒進餐盒中，接著提回車上，在車上待了約17分鐘後才驅車返家，飢腸轆轆的她似乎是急著先快速在車上吃完才返家。

拿著食物上車的粿粿，就在車上嗑了起來，看來相當餓。（圖／本刊攝影組）

隔天三月十六日晚間近十點，粿粿在結束《全明星運動會》錄影工作後，與未婚夫范姜彥豐一起走出泰山體育館，他們前往一旁的停車場取車，隨後車子開到附近的海鮮餐廳，原來節目製作單位在這邊準備了酒席犒賞藝人與工作人員的辛勞。

隔天粿粿與未婚夫范姜彥豐一起開車從體育館離開。（圖／本刊攝影組）

粿粿下車到餐廳與大夥兒同歡時，未婚夫則在車上滑手機等候，時而下車走動走動活動筋骨，或許兩人心繫彼此，在吃吃喝喝的空檔，粿粿抱著一瓶汽水來到車邊關心愛人，之後范姜彥豐進出餐廳跟其他參賽夥伴打招呼。聚餐大約到凌晨進入尾聲，成員們陸續離開，近一點時，粿粿和工作人員在餐廳門口聊天，而范姜彥豐則是在一旁靜靜等候，待聊完了才和粿粿一起離開。

粿粿參加《全明星》的聚餐，中途不忘出來關心一下在車裡等她的范姜彥豐。（圖／本刊攝影組）

粿粿相當貼心拿了飲料給范姜彥豐喝。（圖／本刊攝影組）

而此時等候多時的粉絲終於抓到機會上前索要簽名和合影，范姜彥豐這時又是站到一旁靜靜地等候，被求婚成功的粿粿看來還是很有人氣，滿足了粉絲們才會和未婚夫走到車邊，范姜彥豐陪著走到副駕，待粿粿上車坐定，才輕輕關上車門，如此呵護有加，相信女方心裡應該是滿滿的溫暖。

聚餐完畢後，有粉絲在餐廳外等著要跟粿粿要簽名與合影，范姜彥豐就在一旁耐心等候。（圖／本刊攝影組）

范姜彥豐對粿粿相當呵護，幫忙開門確認粿粿上車坐好才走回駕駛座準備開車。（圖／本刊攝影組）

一路上，車速不快，似乎是在享受兩人遊車河的甜蜜時光，然而車子並不是往粿粿的住處走，而是開上高速公路南下，隔天一點十九分，車子開進位於桃園的知名住宅社區，該建案屬於大坪數類型，總價動輒五、六千萬以上，似乎是兩人將來結婚後的新房。

對於外傳懷孕一事，粿粿經紀人表示她退團是因爲生涯規劃，不會過問是否因為懷孕，有也是好事，沒有也可好好享受新婚兩人世界，都是滿滿的祝福。

才27歲的粿粿上月答應交往兩年的范姜彥豐的求婚。（圖／截自粿粿臉書）

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