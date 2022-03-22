蕁麻疹是一種常見的過敏性皮膚病，有眾多原因都可能造成出疹奇癢，致病因還會因人而異。台安醫院皮膚科主任曾德朋醫師在《健康療天室》中指出，雖然有部分慢性蕁麻疹病患可以找到外在的過敏原因，但也有些病患過敏因子，就存在自己的血液中，這時就可利用自體血清皮膚注射，協助篩選出慢性自體性蕁麻疹病患。

過敏原避不開？酒疹、蕁麻疹差在哪？ 醫曝治療1關鍵有機會根除。(影音來源/健康療天室提供)

●甚麼是蕁麻疹？

曾德朋醫師指出，當身體接觸到某一種或多種過敏原、感染及免疫疾病等，都會引發皮膚中或血液中肥胖細胞(mast cells) 的活化反應，使得這些細胞中的組織胺(histamine) 釋放出來，讓皮膚中的血管擴張、組織腫脹，刺激神經引起嚴重的癢感，於是就形成了典型的皮膚疹子。

而俗稱「風疹塊」的蕁麻疹，會讓病患皮膚反覆出現紅色、粉紅色的疹子，這些疹子與被蚊子叮咬的疹塊類似，分布範圍可大可小，甚至大到超過10公分。出疹時從微癢到非常癢，患者常會感覺發熱、刺痛、緊繃、眼皮浮腫、身體水腫、皮膚蒼白、呼吸困難、心跳加快等不適，症狀還會因人而異。

曾德朋醫師表示，蕁麻疹一般會在24小時內消失，但會反覆發作。更讓人困擾的是，蕁麻疹的疹塊非常癢，患者常癢到無法入睡，外觀看起來也很驚人，對生活品質影響甚大。

●蕁麻疹原因多元 根治需釐清原因

蕁麻疹可分為急、慢性兩種。一般來說，急性蕁麻疹大多是體質對過敏原的反應所引起，如魚、蝦、蟹、核果類、芒果、花生等食物；或環境汙染源，如金屬、粉塵、化學物質、油漆、甲醛等，都是誘發蕁麻疹常見的原因。此外，部份藥物如消炎止痛藥、病毒感染等，也常是造成急性蕁麻疹的原因。

至於慢性蕁麻疹，可能因為物理性的原因引起，例如冷、熱、觸壓、震動、流汗、水、陽光等，都是誘發因子。如果有長期服用慢性病藥物，也要懷疑是否造成慢性蕁麻疹。

（圖／健康療天室提供）

曾德朋醫師指出，還有患者的慢性蕁麻疹與外在過敏原無關，而是與自己體內的過敏細胞過度敏感有關，屬自體免疫性蕁麻疹。這時以注射自體血清作為減敏治療，也是一種可行途徑。

曾醫師強調，不論哪種蕁麻疹，發作時都會又腫又癢，除了服用藥物之外，可以適度冰敷，讓血管收縮來止癢。這時盡量避免泡澡、流汗，以免體溫及汗水讓紅疹更萌發、更癢。

●酒疹也是急性蕁麻疹 不全是對酒精過敏！

酒疹泛指飲酒後身上長出的疹子。曾醫師指出，酒疹就是急性蕁麻疹發作，常是有大有小又會癢的風疹塊，形成一大片紅腫。但酒疹原因不只是因為酒精過敏，還包括對酒裡其他的蛋白質過敏。

（圖／健康療天室提供）

（圖／健康療天室提供）

醫師提醒，會起酒疹就代表對其中成分過敏，若是嚴重發作，恐會使眼皮或嘴唇腫大，甚至喉嚨、鼻黏膜水腫，造成呼吸困難甚至窒息，此時務必盡快急診。

●避免蕁麻疹反覆發作 日常照護重點

曾德朋醫師建議，曾經出過蕁麻疹者，都會有再發作的機率。無論是急性或慢性蕁麻疹，治療以抗組織胺為主；常會急性發作者，嚴重時恐有致命危機，務必注意避開過敏原。平日最好養成日記習慣，將日常飲食、生活作息充分記載，有助找出哪些食物和行為會誘發過敏。

至於慢性蕁麻疹誘發原因多元，有時只是因為疲勞使免疫力下降，也會出疹。曾醫師建議：

1.洗澡用溫水，不要用太熱的水洗澡；

2.盡量不要搔抓皮膚，以免造成傷口，進而引起細菌感染；

3.穿著寬鬆的衣物，過緊衣物的皮膚勒痕會出疹；

4.室內太潮溼或者有太多灰塵易誘發；

5.不要熬夜、少吃油炸，不要抽菸；

6.舒緩緊張壓力。

醫師特別提醒，有些皮膚病變看起來像蕁麻疹，但是如果持續時間超過24小時，或者發作後皮膚會變色，甚至是以疼痛而非皮膚癢為主要症狀，此時就應就醫求診，不宜輕忽。

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