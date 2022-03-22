心血管疾病的危險因子有很多，無法改變的危險因子包括年紀、男性、家族史等，相對而言，高血壓、高血脂、高血糖、肥胖、抽菸、缺乏運動等則屬於可以調控之危險因子。長庚醫院心臟內科何建德醫師指出，如果沒有積極控制危險因子，身體各處的血管便容易產生動脈粥狀硬化，而漸漸狹窄，甚至阻塞。

過多的膽固醇可能堆積在血管壁，引起發炎反應，形成血管斑塊，使動脈管徑變窄，何建德醫師解釋，當血管斑塊破裂時，血小板會活化並聚集在破損的地方、形成血栓，逐漸擴大的血栓可能阻斷血流，當血栓阻斷心臟的冠狀動脈即造成心肌梗塞、阻斷腦部血管則會造成腦中風。缺氧的心肌細胞、腦細胞可能在短時間內壞死，而導致嚴重的後遺症，甚至危及性命。

(圖/照護線上提供)

「動脈粥狀硬化初期通常沒有症狀，所以很容易被輕忽。很多患者的第一個症狀發生之時就是心肌梗塞或是腦中風！」何建德醫師強調，「高血壓、高血脂、高血糖皆會使動脈粥狀硬化變得更嚴重，雖然沒有明顯症狀，也必須主動檢查、積極治療，才能預防心血管疾病。」

●搶救心臟，同時預防再復發！

當冠狀動脈阻塞，心肌梗塞發作時，患者會感到胸痛、胸悶、頭暈、喘不過氣，胸口好像被重物壓住，胸痛可能往下巴、手臂延伸。出現症狀時，務必在第一時間就醫，分秒必爭！

確定是心肌梗塞後，首先要嘗試恢復冠狀動脈之血液循環，何建德醫師說，我們會評估患者的狀況，使用心導管進行氣球擴張與支架置放，或進行冠狀動脈繞道手術。越快恢復血流，才有機會減少心肌壞死。

暢通血管恢復血流之後，危機尚未解除，因為冠狀血管可能再次阻塞，所以需要接續使用雙重抗血小板藥物預防血栓形成。

(圖/照護線上提供)

急性冠心症與冠狀動脈血栓有相當程度關聯，抗血栓藥物的使用為標準治療之建議，何建德醫師表示，架設心臟支架的患者應於術後持續6個月雙重抗血小板藥物，急性冠心病患者則應持續至少1年，有助降低再次發生心血管病的機會。

當患者轉換為單一抗血小板藥物治療後，若在服用阿斯匹靈一段時間後出現胃潰瘍、出血、解黑便等問題，請與醫師討論，可調整為較無腸胃道副作用的藥物，千萬不要擅自停藥。

除了再次發生心肌梗塞的風險很高之外，心肌梗塞常會導致心臟衰竭、心律不整等致命併發症，患者一定要遵照醫師指示，規則服藥。

●心血管疾病日常保養重點

膽固醇是形成動脈粥狀硬化的重要因子，大家要透過飲食控制、按時服藥將膽固醇控制達標，何建德醫師說，低密度膽固醇（所謂的壞膽固醇）的控制標準會依照每個人的狀況來調整，一般民眾的壞膽固醇應該控制在130 mg/dL以下；具有糖尿病、慢性腎臟病等心血管疾病危險因子，建議控制在100 mg/gL以下；若有心血管疾病更要控制到70 mg/dL，甚至55 mg/dL以下。

(圖/照護線上提供)

「很多人在治療一段時間，膽固醇達標後，就會想要停藥，」何建德醫師說，「停藥並非不行，但是高血脂就像糖尿病，並不是單純由飲食減少攝取即能保證達到良好控制，遺傳或所謂體質的影響絕不容忽視。因此，不管是使用藥物或非藥物治療，目的都是把血脂控制在正常範圍內。所以無論是生活方式調整、飲食控制、還是藥物治療，都建議在血脂達到理想控制之下仍繼續維持。」

日常生活中，請把血壓、血糖、血脂控制達標，飲食方面要營養均衡、避免高脂飲食、鹽分攝取要適量，何建德醫師鼓勵，維持規律運動、充足睡眠，也要戒菸、戒酒，盡量減少危險因子，才能避免心血管疾病惡化！