台灣近期房價又開始飆漲，特別是有台積電設廠議題的高雄漲勢明顯，知名作家黃大米透露，她兩個月前看上高雄一間房子，開價1280萬，她下斡旋1100萬，當時房仲說屋主願意了，結果在她搭高鐵下去高雄準備簽約的路上，房仲說賣方反悔要賣給出更高價的買方，令人驚訝的是，兩個月過去，這間房子還在賣，而且開價一路調整成1400多萬。

黃大米在臉書發文指出，兩個月前她看上高雄一間房子，開價1280萬，她下斡旋1100萬，當時，房仲說屋主願意了，快點下來簽約，她還特別搭高鐵下去高雄，跟房仲約了再看一次，之後搭計程車去房仲的公司簽約，沒想到在路上，房仲突然打來說，因為有別的買方出1200萬，屋主賣給別人了，她當時非常傻眼，覺得房仲說謊，內心覺得算了，就回台北了。

令人意外的是，兩個月過去，她發現這間房子還在賣，沒有賣掉，而且開價從1200多萬，一路調整成1300多萬，如今更已經漲到1400多萬，總之，每隔一陣子就調整一百萬，賣不掉加價賣。

黃大米文末更強調，跟房仲簽斡旋，如果房仲說屋主同意收斡旋金，記得要請房仲拍屋主簽字的合約給你，免得像她一樣被耍。

高雄房市去年在台積電話題帶動下，2021年表現強勢，賣方態度轉硬，根據統計，去年整體平均成交天數，從75.7天拉長到76.3天，增幅0.79％，議價空間也從平均17.99％，減至15.99％，減少1.5個百分點。