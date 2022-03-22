足球「正確比數」簡單、好玩、獎金高，場場都可以「單場」，對於有把握場次的選項就可以直接「單買」，如果中獎，獎金往往都相當可觀，深受大家喜愛，2/13(日)04:00開打的西班牙甲級足球聯賽「赫塔菲Vs. 馬德里競技」，有3位購券者不約而同都抱回450倍獎金，他們是怎麼買的今天就來跟大家談一談。

單買足球正確比數 這3人都抱回450倍獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，廣受大家的喜愛，總共有36個選項，包括客勝15個、主勝15個以及和局6個，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」。

足球「正確比數」說明。(台灣運彩提供)

足球「正確比數」可以「單買」「包牌」「過關組合」。(台灣運彩提供)

2/10(四)及2/11(五)在新北市的板橋2家投注站及新莊1家投注站共3位購券者非常恰巧地挑同一場賽事西班牙甲級足球聯賽的「赫塔菲Vs. 馬德里競技」，而且他們都是「單買」「正確比數3：4賠率450倍」，分別買450元、550元以及250元，比賽最後結果精準命中，3個人分別抱回202,500元、247,500元及112,500元獎金。

他們3人都抱回450倍獎金。(台灣運彩提供)

「單買」足球「正確比數」抱回450倍獎金。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」玩法賠率高，天天都有開盤，如果有看好的場次和選項不妨可以試試「單買」投注，或許你就是下一位幸運兒，可以開心抱回大獎。