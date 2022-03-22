「什麼工作輕鬆又可以看盤？」一名工程師對自己操盤能力極具信心，預計幾年後淨資產能夠達到1000萬。他表示，去年光靠股票投資即賺進115萬，今年目前也有60萬左右的獲利，因此考慮將工作辭掉，找個工作內容較為輕鬆，且同時能夠看盤的職業。

原PO在PTT股板發文表示，評估自己的操盤能力，去年投資賺了115萬，今年到現在也賺約60萬，實力應該還可以；而目前平均一個月生活開銷約1萬到1萬5000元，房租、水電約

9000元。

原PO續指，在鄉下也有棟4樓透天，跟父母和弟弟一起住，且本身物慾低，對吃、穿沒有太大的追求，他考慮辭掉工程師的工作，找個輕鬆、可以看盤的工作，「不知道有沒有什麼工作，是比較輕鬆，還可以看盤的？目前想的是保全而已」。

貼文一出後，底下大多網友也都直指保全，「保全或倉儲管理員之類」、「保全阿，進可攻退可守」、「大樓夜班保全，沒在騙」、「保全啊」、「每次坐電梯看到樓下保全都在看股票」、「夜班保全或外送」、「保全啊，我們的都看到睡著，哈哈」、「社區保全」。

但也有網友認為，如果操盤能力確實不錯，在家專心操盤即可，「幹嘛要工作，你那麼會操盤在家操不就好了」、「就在家就好」、「其實根本不需要工作，操作好的話直接全職」、「你這種股利收入就不用強求要工作了」、「其實可以不用工作了」、「就不要工作了啊」、「不用工作專心看盤」、「穩賺不賠幹嘛還工作，浪費時間」。