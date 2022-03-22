大陸東方航空21日一架波音737客機於廣西梧州失事墜毀，機上132人生死未卜。在日常生活中，飛機為人們不可或缺、且最安全的長程交通工具，可一旦發生意外，死傷人數也是非常嚴重，不過空難發生時，並不是只能聽天由命等待奇蹟降臨，有專家表示，你所選擇的座位可能將決定妳的生死。

美國廣播公司新聞ABC News報導，根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）統計，在120萬個航班中，只有一個航班會發生事故，但乘客仍然能夠透過一些預防性措施，為可能到來的危急時刻做準備。

「你在飛機上的位置可能會決定你在墜機事故中的生死」格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋立（Ed Galea）用超過25年的時間，分析人們在緊急情況下的反應。他表示，「事發前幾秒是最危險的，如果你知道自己在做什麼，你就能增加倖存的機會」。

蓋立研究超過100起空難座位表，甚至採訪數十名的倖存者。他建議座位越靠近出口越好，因為要逃離起火的飛機前，這些倖存者平均經過5排座椅；此外，他還發現飛機後面的座位通常更加安全，走道的座位也是。

根據NTSB數據顯示，自1983年至2000年，美國飛機失事的倖存率為95%。若不幸發生空難，最要緊的是不要驚慌失措，蓋立強調，「要預先做好準備，以備在危急時刻時做出適當反應」。

探索頻道（Discovery TV）曾為此做過一項大膽的測試，讓一架波音727於沙漠中墜毀，並在飛機中配備假人及38個攝影機和傳感器，以觀測事故發生時，每個座位的受擊程度，而駕駛員則在墜毀前一刻跳傘。

飛機機腹朝下直墜地面，機鼻最先墜地，結果顯示，靠近飛機前座位乘客首當其衝，其中第一到第七排的座位最為致命，7A號座位更被彈出飛機外；此外，該測試也表示快速逃離飛機的重要性，坐在距離出口五排座位以內的乘客倖存可能最大。

美國廣播公司新聞網總裁薛伍德（Ben Sherwood）表示，大多空難事故發生在起飛後的三分鐘，以及降落前的八分鐘，80%的飛機失事都發生在這11分鐘的飛行時間，在這段時間最重要的就是保持警惕，「如果一架飛機墜毀，有警覺、計畫性的採取行動，倖存的機會更大」。