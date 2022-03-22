台東地檢署指揮台東縣警局，今天上午持搜索票搜索律師張靜住處和事務所，檢方漏夜偵訊張靜，基於偵查不公開，無法透露案情，一切秉公處理。

由於張靜是媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師，他認為自己遭「查水錶」、政治追殺。

台東地檢署主任檢察官謝長夏晚間接受中央社記者電話訪問表示，檢警是依妨害秘密罪低調進行搜索，與張靜所謂的蔡英文總統論文案完全沒有關係；但是因為要解讀的資料相當複雜繁瑣，目前還在偵訊中，基於偵查不公開，無法透露案情，一切秉公處理。