國道1號高科往岡山路段，南向約349公里處今天晚上11時多發生小客車撞擊逆向機車事故，機車騎士當場死亡。事故造成主線車道遭占用，警方已派員處理，詳細事故原因待釐清。（編輯：張佑之）1110322

竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向遭大貨車撞擊 駕駛當場死亡
車禍瞬間曝光 瑪莎拉蒂撞逆向機車 老婦遭撞飛送醫不治
#撞擊 #逆向 #國一 #岡山 #轎車