國一岡山段深夜轎車撞擊逆向機車 騎士當場身亡 03:352022/03/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號高科往岡山路段，南向約349公里處今天晚上11時多發生小客車撞擊逆向機車事故。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高科往岡山路段，南向約349公里處今天晚上11時多發生小客車撞擊逆向機車事故，機車騎士當場死亡。事故造成主線車道遭占用，警方已派員處理，詳細事故原因待釐清。（編輯：張佑之）1110322 竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向遭大貨車撞擊 駕駛當場死亡 車禍瞬間曝光 瑪莎拉蒂撞逆向機車 老婦遭撞飛送醫不治 #撞擊 #逆向 #國一 #岡山 #轎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道二號3車連撞 轎車橫躺路中 車頭嚴重扭曲變形 16:272022/03/11 社會 台9線龍過脈小轎車撞30人遊覽車 駕駛受傷送醫 16:362022/03/13 社會 防疫遊覽車國道一號追撞7車 6人受傷送醫 04:102022/03/13 地方新聞 他見轎車貼滿「千元鈔」好興奮 網打臉1招破解炫富迷思 21:542022/03/13 社會 離奇！苗栗賓士撞老婦命危 駕駛當場燒車滅證秒落跑 09:052022/03/19 社會 北市興隆路大樓外牆倒塌 轎車慘遭石塊輾壓成「敞篷車」 18:272022/03/19 社會 後座正妹飆山路逆向遭「瑞典坦克」撞飛 頭重創雙腿爆血 17:402022/03/15 社會 新竹女警查贓車遭衝撞 同仁連開2槍追捕仍被逃 09:272022/03/18 社會 殺人鐵片噴飛時速曝光「直逼高鐵」 迎面猛砸女師瞬間死亡 19:532022/03/17 社會 菲男參加自行車賽遭追撞遇死劫 駕駛棄車落跑 現場慘況曝 10:122022/03/20 社會 慘烈現場曝！國1台中段5車連環撞 零件噴飛6人送醫 11:402022/03/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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