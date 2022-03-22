美國總統拜登今天與歐洲主要盟邦領袖舉行電話會議，商討烏克蘭問題，展開了西方陣營應對俄羅斯入侵烏克蘭的重要一週；期間他將前往歐洲出席北大西洋公約組織和歐盟高峰會，然後往訪波蘭。

白宮表示，今天的電話會議是由拜登主持，進行了將近一個小時，參與者包括法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和英國首相強生，商討如何協同一致應對俄國進兵烏克蘭。

稍後拜登將出席與美國知名企業執行長的圓桌會議，研究如何對俄國加大經濟施壓，也可能討論因此對美國企業造成的影響。

拜登本週將展開就職以來最重大的出訪活動，包括24日在比利時布魯塞爾出席北約（NATO）峰會，26日在西方抗俄前線波蘭與杜達（Andrzej Duda）總統會談。

俄羅斯在烏克蘭發動的戰事即將進入第2個月，美國及其西方盟邦對俄實施空前制裁，重創了盧布匯價和俄國股市。（譯者：張佑之）1110322