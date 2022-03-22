04：51宜蘭近海發生規模3.4地震 最大震度3級 05:402022/03/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22日4時51分宜蘭近海發生芮氏規模3.4地震，地震深度10.5公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，22日4時51分發生芮氏規模3.4地震，地震深度10.5公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方29.1公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：張佑之）1110322 涉貪遭押 宜蘭縣政府2官員15萬元交保停押 宜蘭確診＋2 再設第9波快打站 #宜蘭縣 #宜蘭近海 #規模3 #中央氣象局 #新資訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭寒冬送暖爐 最高部落南山好溫暖 15:532022/03/08 寶島 林姿妙涉土地弊案80萬元交保 高院尚未收到抗告案 09:302022/02/24 社會 林姿妙涉貪80萬交保 裁定書下班前送地檢 檢5日內提抗告 13:182022/02/25 社會 魚筌造型新地標 宜蘭縣原住民族多功能會館今年4月完工 20:032022/03/14 寶島 第3劑達38.9％ 宜縣增快打站 04:102022/02/23 地方新聞 宜蘭縣公布2例確診個案足跡 轉運站、市公所都上榜 15:552022/03/04 生活 20：22台東地震規模5.6 最大震度4級 雙北搖逾15秒全台有感 20:242022/03/09 生活 宜蘭綠博夢幻島嶼 3月26日起來場生態之旅 04:102022/03/16 地方新聞 林姿妙捲弊案 陳歐珀：讓宜蘭人擔心也傷心 14:192022/02/23 政治 宜蘭美術學會聯展 明登場 04:102022/02/26 投資理財 第3劑疫苗逾4成接種 宜蘭縣再加開快打站 15:012022/03/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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