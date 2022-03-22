烏克蘭總統澤倫斯基今天接受當地媒體訪問時說，烏克蘭與俄羅斯的和平談判若達成協議，必須交付公民投票，烏克蘭絕不會屈服於俄羅斯發出的最後通牒。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）告訴新聞網站Suspilne：「我向所有談判小組說明過，當你們談到（未來協議中的）所有這些改變時，可能具有歷史重要性…我們必須回到公投。」

他說，「人民對於這個或那個妥協，必須直言和有所回應」；並說，妥協涵蓋哪些問題正是與俄羅斯談判的內容之一。

澤倫斯基強調，烏克蘭不會屈服於俄方發出的最後通牒，而基輔、馬立波（Mariupol）和哈爾科夫（Kharkiv）等城市也不會同意俄軍占領。

他並長篇大論地說明一個關鍵問題，即是否烏克蘭絕不應加入北大西洋公約組織（NATO）。他說，「我們大家都已經了解了」，烏克蘭不會獲准加入北約，因為北約會員國都「恐懼俄羅斯」。（譯者：張佑之）1110322