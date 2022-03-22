俄羅斯總統普丁。（圖／新華社）

大陸東方航空一架波音737客機、MU5735航班21日下午從昆明飛廣州途中，於廣西梧州墜毀，機上包含9名機組員共132人生死未卜。事故發生後，大陸國家主席習近平指示立即啟動應急機制，全力組織搜救。此時正值俄烏戰爭敏感時機，克里姆林宮網站發佈消息稱，俄羅斯總統普丁針對21日發生的東航空難向中國國家主席習近平表示慰問。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯總統普丁稱，「尊敬的主席先生，就昆明至廣州航班乘客和機組人員遇難一事，請接受我最誠摯的慰問。」普丁表示，俄方對在這場悲劇中失去親友的人們的悲痛感同身受。

大陸民航專家指出，東航空難可能是21世紀以來中國最大的空難。大陸國家主席習近平也已對此事故，做出加強民航領域安全隱患排查等一連串指示。

蔡英文總統昨晚表達關懷及慰問，向不幸罹難之旅客及家屬表達哀悼，期盼空難搜救工作能順利進行。陸委會也表達哀悼與誠摯慰問，表示已透過海基會、民航局等相關單位，密切掌握情況發展，並已請陸方盡速協助查明是否有台灣民眾，如有需要，我方也願提供必要協助。