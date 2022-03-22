今有感降溫，北部低溫僅14度，還不到前幾天高溫的一半。氣象粉專指出，好天氣結束，今起5天雲雨帶將一波波通過，「全台各地都有機會迎春雨」。今受鋒面影響，中部以北有較大雨勢，甚至有雷雨機率；氣溫轉涼，中南部及東部日夜溫差大。

鋒面抵達後隨即帶來有感降溫，今晨低溫在北海岸（石門）僅14度，但最冷的時間點，落在今天晚上。各地氣溫：北部14至21度、中部17至27度、南部19至31度、東部18至28度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，好天氣額度用完了，今起至周六將有雲雨帶接力通過，一波接著一波，雖不至於全面降雨，但「掃到哪下到哪」，各地都有機會迎接春雨。

預報圖顯示，今起5天的累積雨量以中部以北較多，歐洲模式甚至模擬出「紫色區域」，顯示雨勢不小；南部平地稍微少一點。颱風論壇指出，本周降雨以陣雨為主，晴雨交替快速，哪裡會下雨、下多大？要看對流發展情況，「也就是說，很碰運氣」。

預報顯示，周三、周四兩天降雨最劇烈，今天及周五稍有空檔，到了周末再一波，春天天氣變化大，民眾外出最好備件薄外套，雨具也別忘了。