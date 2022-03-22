離奇！機車逆向衝上國1岡山段 汽車直撞騎士慘死 08:202022/03/22 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士逆向闖國1岡山路段，遭汽車撞擊死亡。(翻攝自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名機車騎士21日晚間11時7分因不明原因從國道1號岡山交流道逆向往北行駛，在國1南向348.9公里岡山路段與行駛在內側車道的小客車撞擊，機車騎士當場死亡。昨晚這場車禍占用3線車道，一度造成後方回堵兩公里。 國道警方獲報已到場調查，機車騎士的酒測值仍待法醫相驗抽血檢測，機車騎士身分待查；小客車駕駛的呼氣值為零。 車禍瞬間曝光 瑪莎拉蒂撞逆向機車 老婦遭撞飛送醫不治 殺人鐵片噴飛時速曝光「直逼高鐵」 迎面猛砸女師瞬間死亡 #機車騎士 #國1 #岡山路 #撞擊 #行駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市西濱死亡車禍 自小客車衝對向遭大貨車撞擊 駕駛當場死亡 14:512022/03/21 社會 北市杜鵑花節音樂會 大安警主動宣導交安反詐騙 21:532022/03/12 社會 後座正妹飆山路逆向遭「瑞典坦克」撞飛 頭重創雙腿爆血 17:402022/03/15 社會 北市賓士撞機車落跑！騎士爆頭命危 駕駛辯：嚇到才逃走 07:482022/03/18 社會 身分曝光！軍人休假返家 慘遭酒店經紀開賓士撞飛奪魂 09:402022/03/18 社會 金門城區汽、機車擦撞 機車騎士受傷送醫 15:182022/03/14 社會 固態電池技術 開創電動機車新紀元 04:102022/03/14 生活新聞 首輛電動巴士Model T高雄正式上路！「24區間車」從高鐵站出發了 15:542022/03/16 生活 曳引車鋼板噴飛撞壞電線桿 高雄燕巢2000戶慘停電6小時 13:142022/03/14 社會 停車未拉手煞車 營大貨車衝撞安全島及路樹 15:012022/03/14 社會 北區5岔路口AI執法 月取締6863件 04:102022/03/17 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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