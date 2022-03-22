一名機車騎士21日晚間11時7分因不明原因從國道1號岡山交流道逆向往北行駛，在國1南向348.9公里岡山路段與行駛在內側車道的小客車撞擊，機車騎士當場死亡。昨晚這場車禍占用3線車道，一度造成後方回堵兩公里。

國道警方獲報已到場調查，機車騎士的酒測值仍待法醫相驗抽血檢測，機車騎士身分待查；小客車駕駛的呼氣值為零。