臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第27天，引發全球關注。民進黨前立委郭正亮分析，開戰至今真正有殺傷力的，是俄羅斯被踢出「SWIFT」，因為戰事若拖到2、3個月，傷害將會變很大。此說法引發熱議，網友意見卻分為兩派，一派認為郭言之成理，一派則認為歐美也承受極大通膨壓力，屆時最慘的不一定是俄羅斯。

談到西方國家對俄羅斯實行經濟制裁，尤其澳洲宣布禁止向俄羅斯出口鋁礦，是否會衝擊俄羅斯經濟？郭正亮20日在《TVBS》政論節目〈新聞大白話〉表示，事實上可能沒有什麼效果，因為俄羅斯被制裁鋁礦，但其期貨已上漲，俄羅斯出口鋁礦只占6%，鈦金屬出口方面俄羅斯占全球40%，歐洲空中巴士集團進口鈦金屬比重高達60%。美國波音公司占35%，顯然對歐美也是有一些影響存在，但對俄羅斯影響有限，要制裁應該針對要害才有用。

郭正亮直言，開戰至今真正有殺傷力的，是俄羅斯被踢出「環球銀行金融電信協會（SWIFT）」，歐美暫停俄羅斯的美元交易，短時間1個月可能還好，但拖到2、3個月，傷害可能就會變很大了。

此說法吸引不少網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，網友卻分為兩派、意見兩極，一派認為：「郭正亮講得很有道理」、「踢出SWIFT真的有傷到」、「這招真的狠，雖然西方是說踢出，俄方是說退出」；一派則認為：「美國制裁俄國是雙面刃，既傷俄經濟也傷美經濟，但以現在美國經濟狀況長期看，應該是對美國傷的比較重」、「有一個變數沒講，歐洲超高的通膨，要比歐、俄兩地人民的耐力忍受度」、「全球國家對於SWIFT定有二心，一定會想辦法分散支付系統，無疑的中國的CIPS支付系統定然是首選」、「西方國家出這招，只會加速替代系統的發展」。