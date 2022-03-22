和潤企業(6592)去年合併承作金額穩健成長，年增34%。台灣為1257億元，年增31%，細分來看，去年新車占比略降至32%、中古車略增至43%、設備略增至14%、一般商品(機車等)也略增至11%，主要是因為新車占比變動，讓其他板塊有些許異動；而大陸為241億元，年增52%，大幅成長原因主要是2020年大陸封城、基期低所致。

大陸營收獲利是否還有成長空間？總經理林彥良提到，今年還是有成長動能，即使最近有封城的情況，不過大陸清零是有效率，整個大陸市場並沒有趨緩狀況，而前年度基期低，去年出現大幅成長表現，今年也朝著10-15%的業務成長。總經理也指出，今年和潤台陸整體營收獲利預估會有兩位數以上，而核心業務的理當會放緩成長速度，但法人預估整體10-15%成長幅度是有機會的。

和潤金融機構往來概況，總授信額度2401億元，總動撥金額1677億元，動撥率差不多在七成，資金籌措能力強健，支持業務成長動能，協理廖欽佐表示，因應業務需求，未來也會持續開拓額度。

和潤企業2021年TOYOTA(29.0%)及LEXUS(4.7%)登錄市占合計達33.7%，近年新車市場分期占比穩定於40%以上。和潤去年應收帳款淨額1730億元，年增25%；合併應收帳款淨額1936億元，年增25%。應收帳款品質方面，和潤政策為繳款逾期31天以上之應收帳款視為延滯。去年延滯率0.69%，較前年0.92%有所下降，台灣部分合併約0.6%以下、大陸約2%以下。協理廖欽佐指出，將更有效率的催收等因素，把預期的比率控制得更好。副總也提到，業務跟資產品質是穩定狀況，短期不受目前疫情影響。

預期信用損失不增反減，副總廖文忠說明，業績成長，預期信用損失應該要增加，卻反而降低，主要是疫情提列呆帳過後，去年信用品質改善，延滯率大幅下降，所以造成資產增加，反而預期信用損失往下走，而其狀況是往好的方向走。

上周央行升息一碼，和潤企業副總廖文忠表示，資金成本會有立即的提升，公司也毫無例外，短期立刻有實質反映。而對於資金成本有所提升，公司去年已有開始在準備且應對這個狀況，目前預估今年資金成本台灣方面會多增加1.5億元，而超過一年的長期狀況，目前不會受到影響，而且公司長期資金準備率已相對高水位；大陸則沒有升息問題，人行反而是在降準；利差問題，公司短期會觀察市場狀況再做因應。至於去年度延滯率下降，他說明，台灣回收金額還是增加，去年回收狀況還不錯；大陸甩開打呆，也進入好狀況，今年回收金額不會受到太多影響。

日本利率比台灣還低，而先前有日本銀行做聯貸，今年還有這種情況嗎？和潤企業總經理林彥良說明，公司有Toyota優勢，日本三大銀行對公司的經營績效也是肯定的，聯貸案會一直有持續提案產生，而公司的財務槓桿是需要的，聯貸等方面的籌資計劃都會持續進行。至於資金適足率約15%，發債、增資、盈餘轉增資等都在計畫當中，預估今年資金適足率不會超過20%，公司下半年也會關注自有資本率下降的速度。

和潤同時接受雙信評機構檢視，中華信評(TRC)(區域信評)長期為twAA-、短期為twA-1+，展望穩定，自2007年迄今均維持同等評級；2020年首度申請的標準普爾(S&P)(國際信評)長期為BBB、短期為A-2，展望也是穩定，迄今維持同等評級。雙信評均維持相當穩健評等。

和潤去年ESG成果，綠色金融方面，簽署「全國最大規模65億元永續連結貸款」，發展永續金融商品。公司治理部分，包括上市第一年參與「109年公司治理評鑑」，成績為上市公司前20%排名(第二個級距)；入選110年度「公司治理100指數」成分股；財政部頒發「110年度績優營業人」獎盃；首度參加「110年TCSA台灣永續獎」獲雙料肯定。