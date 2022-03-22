台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公佈110年全年經會計師核閱後財報，合併保有資產逾2015億元，年增26.8%，合併營收179.5億元，年增22.5%，合併稅後淨利35.3億元，年增26.4%，稅後EPS 6.10元，較前年5.01元成長，年增21.8%。不論保有資產、營收、獲利、每股盈餘皆創歷史新高紀錄，且漲幅皆達2成。而先前媒體報導iRent將啟動IPO，公司表示目前仍不是現在進行式，但未來是可以做規劃。

至於今年股利政策，經董事會決議派發4.2元現金股利，年增20.0%。資產報酬率(ROA)去年2.62%，與前年相當；股東權益報酬率(ROE)從前年的12.10%成長至14.36%。公司前2月持續保持強勁動能，2月、前2月營收年增皆雙位數，今年業績續拚雙位數成長。

和潤企業董座劉源森第一場和潤法說會，闡述和潤3.0往哪個方向走，他表示，和潤3.0做了組織改造，一強化董事會功能，設立ESG永續經營委員會、風險管理委員會；二分社，採子公司化，以專業化劃分獨立運作，如去年新成立兩家子公司，和勁企業股份有限公司為重車分期，重車前2月業績年增一倍，整合效果已顯現，其二為和潤電能股份有限公司，著重在綠能、太陽能、電動樁等近期熱門話題，劉源森表示，以前也有在做，但規模沒有這麼大，未來有這間新公司，成長動能更明顯，加上未來是電動車時代，將會是公司另一個商機；三本社，公司組織層級更明確，分工、管理更清楚。

針對綠能投報率相對低，總經理林彥良表示，公司為新市場的後進者，尋找經濟規模，目前初期有大約20幾個廠已經簽約，去年積極進入該市場，目標經濟規模壯大，議價規模、投報也就會提高。而為何要進入綠能市場，公司提到，以太陽能來講，資金回收期會比較長，大概都會超過十年，但穩定收益回報，促使公司進入實業經營。

原本和潤企業、和昭實業都有做重車，如今合而為一設立和勁，行銷、業務等整合。和潤企業副總廖文忠提到，重車分期業績量，去年業績相對前年成長120%，市場排名約略前三名，今年第一季年增估達200%，而公司也整合集團力量經營，未來乘用車跟商車用晶片有解，新車、中古車往後還是可以持續慢慢發酵，未來重車板塊可以拭目以待。

董事長劉源森也強調，和潤3.0策略躍進，加快國際化、新市場、新業務，其中非車、非新車版圖將大力推動發展。而南向東協政策，因為疫情受阻，但今年農曆年後有加速當地考察市場。和潤企業總經理林彥良補充，其實公司兩年前就在做市場上可研性的調查，因為碰到疫情確實有點delay，今年會加速趕上同業，預計今年底或是明年會有初步成效出爐。

和潤協理廖欽佐介紹，和潤核心業務為汽車分期付款(小客車/小貨車)，而公司新興發展業務聚焦六大產業領域，包含大型重型機車/一般機車分期、大型商用貨車/客車分期、醫療設備分期、營建機具分期、知名品牌工具機分期、太陽能相關業務營運。和雲行動服務股份有限公司營運主軸為iRent，和雲行動服務業務擴張包括汽機車短期租賃、附駕接送、停車場，皆著重在客戶服務上。和雲營運狀況穩健中成長，去年營收成長31%，成長動能在iRent，其汽機車的車輛會持續增加，在iRent布局持續擴大下，未來展望營運逐漸成長可期，並站穩市場領導地位，然公司表示，IPO目前仍不是現在進行式，但未來是可以做規劃。

和潤3.0質與量一併提升，以二大軟實力提升競爭力，包括人才、IT目標，其中人力方面，中高階人才養成、人均效能提升20%、員工總數5年從2300-3400名。而人力也要搭配IT，其方面更新上，包含核心系統升級、AI智慧導入、資安投入、3年預算3億元。劉源森指出，IT開發若快，作業、人員效能也會水漲船高，相對作業成本就會下降。