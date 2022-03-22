伺服器市場需求強勁，金像電(2368)訂單能見度已達半年，金像電處長楊承蓉表示，今年營收及獲利都將較2021年好，由於公司在手現金充足，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，公司決議辦理現金減資10%，退還股東每股現金1元。

金像電轉型有成，高階NB、伺服器及雲端網通三大支柱佈局效益顯現，帶動公司近兩年業績表現亮眼，2021年合併營收為266.07億元，年增13.72%，營業毛利為63.71億元，年增20.42%，合併毛利率為23.94%，年增1.33個百分點，營業淨利為41.22億元，稅後餘為29.26億元，年增41.63%，每股盈餘為5.41元。

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，金像電董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣5億4648萬7840元，銷除股份為5464萬8784股，減資比例為10%，預計每股退還股東1元，減資後股本為49億1839萬570元，公司董事會亦通過配發每股現金股利2.2元，若參與配息及現金減資，今年合計每股配發3.2元。

金像電今年前2月合併營收為45.89億元，年增26.77%，受惠於5G、元宇宙、電動車等網際網路雲端處理越來越盛行，要求的速度也愈來愈快，楊承蓉表示，今年營收及獲利都將較2021年好，扣除今年約10億元到12億左右的資本支出，公司有能力可適當由營運資金中部分退回股東現金，讓未來每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率皆能提高。