三月的日本，是粉嫩櫻花初綻的季節，日本國寶級珠寶品牌MIKIMOTO在此時推出一系列以櫻花為靈感的Cherry Blossom系列珠寶，呼應此時春日暖陽、春光處處、百花齊放的景象，以粉紅金、鑽石與珍珠，將短暫而浪漫的櫻花盛開美景化為永恆，凝結櫻花的漫妙春意的瞬間，永久珍藏。
MIKIMOTO Cherry Blossom系列採用日本最頂級的Akoya珍珠和18K粉紅金，包括耳骨夾、耳環和吊墜等作品，粉紅金的花瓣上鑲著鑽石和一顆珍珠，如櫻花上的露珠在陽光閃耀光芒，演繹櫻花綻放的大和美學。
三月的日本，是粉嫩櫻花初綻的季節，日本國寶級珠寶品牌MIKIMOTO在此時推出一系列以櫻花為靈感的Cherry Blossom系列珠寶，呼應此時春日暖陽、春光處處、百花齊放的景象，以粉紅金、鑽石與珍珠，將短暫而浪漫的櫻花盛開美景化為永恆，凝結櫻花的漫妙春意的瞬間，永久珍藏。
MIKIMOTO Cherry Blossom系列採用日本最頂級的Akoya珍珠和18K粉紅金，包括耳骨夾、耳環和吊墜等作品，粉紅金的花瓣上鑲著鑽石和一顆珍珠，如櫻花上的露珠在陽光閃耀光芒，演繹櫻花綻放的大和美學。
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