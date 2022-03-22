三月的日本，是粉嫩櫻花初綻的季節，日本國寶級珠寶品牌MIKIMOTO在此時推出一系列以櫻花為靈感的Cherry Blossom系列珠寶，呼應此時春日暖陽、春光處處、百花齊放的景象，以粉紅金、鑽石與珍珠，將短暫而浪漫的櫻花盛開美景化為永恆，凝結櫻花的漫妙春意的瞬間，永久珍藏。

MIKIMOTO Cherry Blossom花形耳環，Akoya珍珠6mm，4萬4000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Cherry Blossom系列採用日本最頂級的Akoya珍珠和18K粉紅金，包括耳骨夾、耳環和吊墜等作品，粉紅金的花瓣上鑲著鑽石和一顆珍珠，如櫻花上的露珠在陽光閃耀光芒，演繹櫻花綻放的大和美學。

MIKIMOTO Cherry Blossom花形鍊墜，Akoya珍珠6mm，6萬3000元。（MIKIMOTO提供）