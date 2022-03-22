近日流行在臉書上「放至少五年前的自己」，包含政治人物在內都樂於分享相關照片。台大政治系教授王業立則分享一張網路瘋傳的政治人物的9宮格組合圖，調侃說「唉！誰沒有過去？」

王業立昨（21）日晚間在臉書貼出一張9宮格照片，仔細一看才發現其中9人分別是台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁，不過這些照片卻都是過去的樣貌，與今日相較差別很大。

王業立貼出該照片時，就開玩笑說「唉！誰沒有過去？」財經網美胡采蘋分享時，也驚呼「嚇！請問現任宜蘭縣長是鍾楚紅鍾縣長嗎！」

此圖也引起許多網友討論，有人留言表示「從政好可怕…」「完全變臉大賽」、「人都會老啊」、「俊男美女，年輕就是帥」、「看來職災很嚴重」、「基隆宜蘭台中是校花校草等級吧！」

其中網友討論最多的是林姿妙與林右昌，尤其林姿妙舊照活脫脫根本是大美女，有人驚訝問「宜蘭是哪位啊啊啊啊啊？」、「基隆那位也太帥了，簡直是明星」、「基隆跟宜蘭的顏值好高喔」、「宜蘭的是誰，真的看不出來！妙妙妙？」

至於同樣引起網友討論的還有盧秀燕，有網友「解惑」指出，盧秀燕過去是當家主播，以圖中所有人當時的知名度來說，僅有盧秀燕是全台灣都認識的人。