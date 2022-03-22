美國聯準會睽違4年首次升息，中租投顧認為，後市雖仍需觀察俄烏衝突、通膨水準、央行緊縮政策後續影響等3因素，但過往地緣政治衝突導致的市場震盪通常為期短暫，而央行收緊資金代表景氣復甦，市場波動視為長線布局時機，建議投資人可逢低分批布局。

中租投顧副總經理蘇皓毅指出，全球股市在俄烏衝突發生後歷經一波修正，加上美國最新生產者物價指數（PPI）年增達10％、首次升至兩位數，加深預期美國今年啟動多次升息及貨幣緊縮。與此同時，英國也升息、而歐洲央行ECB宣布QE提前退場。

在景氣復甦前提下，全球主要央行考慮收緊資金。據IMF預估，2022年全球經濟年增率達到4.4％，高於近十年平均的3.0％。蘇皓毅認為，在經濟基本面支撐、加上多數國家對俄國進行制裁致力緩解衝突，金融市場有機會重拾上升軌道。

此外，中租投顧看好亞洲新興市場，其中拉丁美洲市場受惠原物料上揚，帶動企業獲利成長，而巴西央行去年就開始升息來抑制通膨。倘若俄烏對峙局勢未緩解，原物料價格上漲將進一步拉高拉丁美洲股市的吸引力。

布局建議方面，中租投顧認為目前全球景氣循環仍處於擴張階段，在利率上升環境中，股票資產相對債券資產更具投資吸引力，惟新興市場在美國進入升息環境、以及部分新興國家因高通膨恐有衰退疑慮，資產配置上需特別留意。

中租投顧建議股票資產優於債券資產、成熟市場優於新興市場，成熟市場以美國與歐洲均衡配置，投資風格則以價值為主、成長為輔，兩者兼具。雖然俄烏衝突衍生的供應鏈瓶頸將使市場波動，但全球景氣仍處於正面，面對機會與風險並存市況，建議投資人不妨分批布局。

對此，中租基金平台即日起趁勢推出基金申購0手續費優惠活動，並因應升息、通膨議題及趨勢創新等熱門主題推出「精選基金定期定額終身零手續費優惠」，另有「十大基金品牌單筆申購零手續費優惠」。

此外，凡於中租基金平台新開戶成功，就送定期定額、單筆申購及母子鎖利GO等三大申購零手續費優惠券，以上優惠皆於6月底截止，投資人不妨趁此波優惠，進場分批布局掌握長線投資成果。