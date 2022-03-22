財政部關務署表示，對自中國大陸產製進口過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅第2次落日調查案，財政部於111年3月21日公告自即日起，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期5年，課徵對象及稅率如下：江蘇強盛功能化學股份有限公司及子公司常熟市濱江化工有限公司反傾銷稅率5.20%、其他製造商或出口商反傾銷稅率26.67%。

關務署說明，我國自99年5月20日起，對自中國大陸產製進口供工業用含量純度為70%-80%之過氧化苯甲醯產品課徵反傾銷稅，105年3月14日公告繼續課徵，110年3月10日公告進行第2次落日調查，經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，另依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯之負面效果。

關務署進一步說明，我國廠商進口涉案貨物時，須提交個別廠商生產製造並直接出口至我國之相關進口證明資料，經海關審核後，方得適用個別廠商稅率，否則將依其他廠商較高稅率課徵。