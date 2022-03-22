高雄市長陳其邁昨一早才表示，不滿台電頻停電，要求盡速改善電網韌性。未料，高雄大社和鳳山又發生停電，對此，資深媒體人趙少康表示，陳其邁只會跟台電要錢蓋動物園，停電後只會震怒，真正該要的基礎建設都沒做，怎麼還有臉甩鍋小動物？

趙少康昨（21日）在臉書發文表示，高雄鳳山、大社昨天發生兩起停電，影響2千多戶，北部內湖和新店安坑也在昨天先後停電，影響8千多戶，台電一下說是雷擊、一下說是鳥巢造成停電，經濟部長王美花前陣子則是說「鄉下很多小動物」想撇清責任，蔡政府總把問題往外推，從不會反省自己，停電成了台灣日常，最基本的穩定供電成了蔡政府最不想碰的問題，有事就推給基層。

對於停電，趙少康稱，蔡政府早已麻痺不仁，他就問，最基本的「電纜地下化」蔡政府任內又推動了多少？「因為是小動物，所以我管不到」這種推諉卸責的說法民眾不可能接受，根據報導資料，2015年馬政府卸任前，全台電纜地下化大約就有39.2%，但到2020年間，全台電纜地下化的比例還是只有約4成，代表蔡政府上任後電纜地下化的工程進度緩慢、停滯不前。

趙少康直言，昨天停電的鳳山區人口35萬是全高雄市之最，去年還有民進黨議員跳出來質疑電纜地下化進度太慢，陳其邁卻只會跟台電要錢蓋動物園，停電後只會震怒，真正該要的基礎建設都沒做，怎麼還有臉甩鍋小動物？

最後，趙少康強調，電線桿被小動物棲息、阻礙交通、破壞天際線的問題每天都存在人民的生活之中，地下化不只能解決上述問題，還能避免風災帶來的災損，供電可靠度也更高，蔡政府連這種最基本的都做不到嗎？所以，除了甩鍋小動物、外部單位挖斷管線等理由外，請蔡政府誠實的告訴大家，到蔡英文卸任前，全台電纜地下化的比例可以達到多少？

綜合媒體報導，高雄壽山動物園去年改建需要5億元經費，但高市府僅拿出5000萬元，其餘4.5億全靠國營事業和民間企業捐助，高市府甚至直接函文給台電要8000萬元，公文曝光後引起網友熱議，陳其邁則表示這樣的款項各縣市都有，以台中為例說2020年時也獲得台電2.2億元的回饋金。