一名女網友近日於連鎖牛排店用餐，點了一客要價780元的牛排，沒想到上桌時，牛排卻被切成11小塊，不僅擺盤隨便，盤子看起來也有點髒，她向店員反應，對方卻堅持出餐過程沒有問題，更稱盤子的成本比牛排還要貴，令她氣得PO上網，照片也引發網友討論，事後餐廳主管也打電話向她道歉，表示會加強員工訓練和調整餐點。

原PO近日於臉書社團《爆料公社》指出，20日中午到新北市蘆洲的連鎖牛排店用餐，她點了一客全熟要價780元的牛排，她和隔壁桌同時入座點餐，但隔壁都已吃飽離開，她遲遲等不到她的餐點，待牛排上桌她卻傻了，只見一大塊牛排被切成11小塊，白色的盤子全是炭烤痕跡，「夜市牛排闆盤都比這還有誠意，就這樣端出來了？」

原PO向店員反應，對方卻說這是正常的SOP流程，出餐過程完全沒有問題，炭烤牛排會連同盤子一起烤，所以用的盤子成本比牛排還要高，若對出餐有疑問可到總公司反應，她氣炸，「盤子成本高是重點嗎？跟消費者有什麼關係？是盤子會送我？還是把我當盤子？如果餐點照片長這樣，會有人想點來吃嗎？」

圖文曝光，網友也相當驚訝，「看到這張照片，我以為是吃一半的牛排」、「盤子成本高？是要吃盤子逆？腦袋有洞」、「不論味道，外表真難看，盤子好髒，至少擺盤用好一點吧」、「看起來好噁心」、「780元這種擺盤我會請主管出來」、「上菜前應該至少換個盤子再上吧！」

事後原PO也再度更新貼文表示，該品牌的主管已有打電話致歉，會加強員工教育訓練及調整餐點，她開心地說「很高興ˋ看到餐廳願意正視消費者的問題」。