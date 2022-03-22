國民黨副發言人楊植斗刊出，LINE群組討論廢國文議題的對話。（圖／取自楊植斗臉書）

考試院日前宣布明年起高普考試不再考公文，民進黨立委鄭運鵬昨日（21）呼籲考選部，國考應廢考國文，強調「年輕人不應把青春浪費在古文上」，考選部長許舒翔表示，會再討論。國民黨副發言人楊植斗則刊出一張長輩群組對話，有人質疑「那年輕人應該把時間浪費在哪裡？打電動？還是飲酒作樂？」有人則回應「當然是躺平啊！」讓大批網友直呼好笑。

考試院會日前通過修正「公務人員特種考試司法人員考試規則」等15種考試規則，2023年起15種特種考試不再列考公文。鄭運鵬昨日在立院司法法制委員會質詢考選部部長許舒翔時說，除了公文，還有一個「食古不化」可以廢掉的就是考國文，更強調「廢考國文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費在古文上」。

對此，楊植斗昨日在臉書發文表示，在鄭運鵬呼籲廢國文後，長輩群組便開始討論此事，於是就有了一段有趣對話。群組中有人提問：「那年輕人應該把時間浪費在哪裡？打電動？還是飲酒作樂？」有人則貼出一篇《賴清德演講問「未來想當哪種人」 多數學生竟選躺平族》的新聞連結，回道：「當然是躺平啊！」

楊植斗痛批，年輕人會一個個失去了夢想、無語問蒼天，你能怪這些年輕人嗎？執政黨整天只討論廢除外公、外婆和廢國文，毫無作為的官員和民代，才是讓青年們紛紛躺平的罪魁禍首。網友則紛紛回應：「賴清德勸勸你們家的鄭運鵬吧」、「為了勝選不擇手段，當年五專升格，擴增大學學校數目，十幾年後撐不住，無法收拾的有多少；如果廢國文，以後就是火星文時代」、「一個說打仗像打電動，一個連國文都想廢掉，這種執政黨還能期待什麽？」「廢除民進黨，什麼問題都解决了」。